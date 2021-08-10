Во вторник, 10 августа, в Одессе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области.

Одна из машин протаранила остановку общественного транспорта, пострадал мужчина.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Фонтанская дорога, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Skoda, Audi, BMW и наезд на препятствие - остановку общественного транспорта.

В результате ДТП в больницу попал 31-летний водитель BMW. Информация о других пострадавших уточняется.

Ранее мы писали о том, что под Львовом на трассе произошло страшное ДТП: в больницы с разными травмами доставили 5 человек.

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