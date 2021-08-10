Насилля в Афганістані поновилося після того, як США почали виводити звідти свої війська

Щонайменше 27 дітей убили в Афганістані протягом останніх трьох днів. про це повідомив координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс. А за останні місяці кількість жертв серед мирного населення перевищила тисячу.

Насилля в Афганістані поновилося після того, як США почали виводити звідти свої війська. Бойовики радикального руху "Талібан" відтоді захопили шість столиць афганських провінцій. Зокрема Кундуз - стратегічно важливе місто, через яке відкривається доступ до регіону, багатого на корисні копалини.

А також до кордону з Таджикистаном - головним майданчиком для збуту опіуму й героїну. Водночас урядові сили заявляють: Кундуз - ще не втрачено. Силовики продовжують за нього боротися.

Джон Кірбі, прессекретар Пентагону: