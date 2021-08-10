"Не наша країна": у Пентагоні закликали владу Афганістану воювати з талібами самостійно [ Редактировать ]
Щонайменше 27 дітей убили в Афганістані протягом останніх трьох днів. про це повідомив координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс. А за останні місяці кількість жертв серед мирного населення перевищила тисячу.
Насилля в Афганістані поновилося після того, як США почали виводити звідти свої війська. Бойовики радикального руху "Талібан" відтоді захопили шість столиць афганських провінцій. Зокрема Кундуз - стратегічно важливе місто, через яке відкривається доступ до регіону, багатого на корисні копалини.
А також до кордону з Таджикистаном - головним майданчиком для збуту опіуму й героїну. Водночас урядові сили заявляють: Кундуз - ще не втрачено. Силовики продовжують за нього боротися.
Джон Кірбі, прессекретар Пентагону:
У них є повітряні сили, у Талібану їх - немає. В урядової армії - сучасна зброя, організаційні навички. У талібів - вони відсутні. У військових є багато переваг. Настав час застосувати їх. Це не наша країна, щоб її боронити. Тепер їхня черга. Головнокомандувач дав нам нову місію. Це - повне виведення американського контингенту до кінця цього місяця. І ми плануємо вкластися у ці терміни.
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