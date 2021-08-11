В понедельник, 9 августа, в детскую городскую больницу № 2 Николаева госпитализировали 11-летнего мальчика в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай в эфире одного из телеканалов, пишет novosti-n.org.

Она поддержала введенный на законодательном уровне запрет на продажу лекарств детям, так как сейчас очень велик доступ ко всевозможным гаджетам и большому объему информации в интернете.

"Буквально сегодня (9 августа, - ред.) в детскую городскую больницу № 2 поступил 11-летний мальчик в состоянии алкогольного опьянения. Он в больницу поступил без сознания… Что этот ребенок употреблял - алкоголь или таблетки, пока неизвестно. Сейчас ребенок в таком состоянии… Мы готовим обращение в социальные службы… Сегодня действительно дети не должны иметь доступ к медицинским препаратам", - отметила Шамрай.

Ранее сообщалось, что под Одессой ребенок отравился водкой на кладбище. Также мы писали о том, что в Украине хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах.

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