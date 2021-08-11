Вакцинация в Украине: сколько людей получили прививку [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 10 августа, в Украине против коронавируса COVID-19 вакцинировались 167 673 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
- Одну дозу получили 103 783 человека.
- Полностью иммунизированы 63 890 человек.
Работали:
- 965 мобильных бригад,
- 2 774 прививочных пункта,
- 325 центров вакцинации.
Всего с начала прививочной кампании привито 4 324 553 человека, из них:
- получили одну дозу - 4 324 551 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 521 848 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В общем в Украине сделано 6 846 399 прививок.
Как сообщали "Подробности", для борьбы с более заразным штаммом "Дельта"может понадобиться новая вакцина, поскольку существующие препараты недостаточно эффективны. К такому выводу ранее пришли британские ученые.
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