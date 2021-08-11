За минувшие сутки, 10 августа, в Украине против коронавируса COVID-19 вакцинировались 167 673 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 103 783 человека.

Полностью иммунизированы 63 890 человек.

Работали:

965 мобильных бригад,

2 774 прививочных пункта,

325 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании привито 4 324 553 человека, из них:

получили одну дозу - 4 324 551 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 521 848 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем в Украине сделано 6 846 399 прививок.

Как сообщали "Подробности", для борьбы с более заразным штаммом "Дельта"может понадобиться новая вакцина, поскольку существующие препараты недостаточно эффективны. К такому выводу ранее пришли британские ученые.

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