Связь пятого поколения (5G) несет в себе риски для демократических процессов и прав человека. Об этом говорится в отчете Национального демократического института США, в котором ученые называют 5G "интернетом будущего".

Исследователи утверждают, что в 5G таится "реальная угроза". Так, связь пятого поколения якобы откроет для властей стран с авторитарным правлением новые возможности. Из-за этого могут быть нарушены права человека, а вся демократия окажется под угрозой.

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"Революционные технологические изменения постоянно влияли на развитие демократических государств. Но даже на примере 4G мы видим, что технологии, которые представляют собой драйвер гражданской мобилизации и беспрепятственного распространения информации, одновременно становятся инструментом для дезинформации, слежки, цензуры и эксплуатации антидемократическими силами", - заявили ученые.

Американские исследователи также отметили, что с внедрением 5G увеличится количество хакерских атак. В отчете упоминаются российские злоумышленники, использующие злом и захват чужих данных для информационной войны.

Ранее мы писали о том, что в Украине сделали громкое заявление по внедрению 5G.

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