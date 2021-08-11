Центри імунізації проти коронавірусу в Україні облаштовують у банках, спортивних центрах і навіть на велелюдних ринках. Усе щоб заохотити людей до вакцинації. Чи дієвий такий підхід про це далі.

В Одесі пункт вакцинації відкрили на "сьомому кілометрі". Невипадково, адже це найбільший промислово-товарний ринок Європи. На ста гектарах торговельного простору щодня перебуває до двохсот тисяч людей з різних куточків країни.

Олена Мачок, старша медсестра амбулаторії загальної практики, сімейної медицини Авангардівської ОТГ:

І для зручності: людина прийшла, зробила свої якість справи, купила або попрацювала і отримала якісне щеплення наразі у нас доступна вакцина "Коронавак" і "Астразенека" і ми очікуємо поставку "Пфайзера" та "Модерни".

Від учора тут вакцинують усіх охочих і підприємців, і працівників ринку, і його відвідувачів. Центр розташований у двоповерховому адмінкорпусі.

Тетяна Васильцова, співробітниця ТОВ "Промтоварний ринок":

Можно абсолютно спокойно, взяв свои документы, даже документ в электронном виде - прийти, привиться, необязательно второй раз приходить сюда: можно в любом другом месте - главное, просто подтвердить ту вакцину, которой прививались первый раз!

Тетяна приїхала на ринок із сусіднього села, щоб купити меду. До центру прийшла, бо тут пропонують Різні вакцини на вибір.

Тетяна Стариш, жителька села Великий Дальник:

В принципе, я переболела коронавирусом, уже прошло полгода, но сейчас идет Дельта-коронавирус - поэтому я решила привиться!

Ба більше тепер у таких центрах вакцинуватися можуть навіть іноземці. Ось до закладу завітали туристи з Білорусі. Виявилося, відпочивають на морі в сусідній Затоці і теж хочуть зробити щеплення!

Наталія Жукова, туристка з Білорусі:

Пока бесплатно, так как вакцина бесплатная! - Вот, видите: какая свободная страна, я так люблю Украину, вообще, обожаю! - Мы тоже!

У Харкові, окрім поліклінік і торговельних центрів, пункти вакцинації облаштували в банках. Імунізуватися тут можна лише у вихідні. Всі охочі шикуються в черги.

Каміла, жителька Харкова:

Меня удивляют, кстати, очереди на улице, потому что почти все мое окружение не решается. Т.е. это максимум 3-4 человека, родители и.т.д. Я тоже очень переживала в самом начале. Но потом подумала, что риск все-таки от последствий короны большие.

У селищі Пісочин центр вакцинації відкрили в місцевому фізкультурно-оздоровчому комплексі. Тут і місця багато. І до людей - ближче.

Інна Сапельник, жителька села Пісочин:

Зручніше проходити такі процедури біля дому. І дуже гарна ініціатива відкрити такі пункти по місту. По селах. Ближче до людей, до місць проживання. Тому що це не займає багато часу. Ти прийшов, отримав вакцінацію, або відповіді на всі питання, і ти знов можеш займатися своїми справами далі.

Раз на тиждень харків'ян вакцинують тепер і в одному з барів на Сумському ринку у центрі міста. Щоправда, вакцинуватися тут можна за попереднім записом, групами. Та записатися може кожен охочий. Черг немає.

Наступного разу бригада вакцинаторів приїде сюди наступного понеділка. Найближчим часом розгорнути пункт вакцинації планують у Харківському аеропорту. Від учора отримати щеплення можна і в аеропортах столиці.