Кража века: хакеры присвоили биткоины на рекордную сумму [ Редактировать ]
Хакеры взломали транснациональную блокчейн-платформу Poly Network и вывели биткоинов на сумму 600 млн долларов. Это самая масштабная кража криптовалюты в мире, сообщает CoinDesk.
По предварительным данным, "хакер использовал уязвимость" нескольких кошельков. Известно, что средства были переведены злоумышленниками на различные криптовалютные кошельки.
Poly Network разместила адреса предполагаемых хакеров и призвала майнеров внести в черный список токены, находящиеся по указанным адресам.
Так, на один адрес было переведено 2 858 токенов на сумму 267 млн долларов, на другой поступило 6 610 монет криптобиржи Binance в размере 252 млн долларов. Администрация платформы сообщила, что после первоначального расследования удалось обнаружить уязвимость в системе.
Впоследствии стало известно, что злоумышленник заявил о намерении вернуть похищенные средства. Так, он написал, что не смог связаться с Poly Network и попросил адрес кошелька с мультиподписью, чтобы вернуть биткоины. В результате представители проекта создали три кошелька на которые хакер может вернуть похищенное.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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