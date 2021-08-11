В Украине снизили тариф на электроэнергию [ Редактировать ]
Кабинет министров снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн).
Соответствующее решение было принято в среду, 11 августа, на заседании правительства, которое транслировалось на Youtube.
Новые правила заработают с 1 октября.
В то же время для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт-ч в месяц, тарифы остаются без изменений.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" повысил тариф на август.
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