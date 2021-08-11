В Беларуси ответили на новые санкции США [ Редактировать ]
В среду, 11 августа, Беларусь в ответ на новые санкции США решила отозвать согласие на назначение американского посла. Об этом об этом сообщает МИД Беларуси.
Так, власти страны заявили, что США потеряли доверие со стороны Беларуси, поэтому Минск не видит оснований для пребывания американских дипломатов на территории страны.
Поэтому американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек... Согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возврата такого доверия.
Издание "Наша Нива" пишет, что американский дипломат Джули Фишер, которая должна была стать послом США в Беларуси, так и не смогла приехать в Минск, потому что ей не дали визу.
Ранее мы писали о том, что МИД вызвал посла Беларуси из-за угроз Лукашенко "поставить Украину на колени".
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