Ніхто нікуди не їде. У Німеччині страйкують залізничники. На роботу не вийшли машиністи локомотивів, через що довелося скасувати 75 відсотків усіх рейсів. Про безлад на вокзалах і вимоги страйкарів - розкаже Тетяна Логунова.

Скасовано, скасовано, скасовано. Такі написи сьогодні можна побачити на табло розкладу руху на вокзалах усіх великих міст Німеччини. Про запланований страйк залізничники попередили напередодні ввечері. Однак пасажири все одно сподівалися, що саме їхній потяг не скасують.

Роланд, пасажир:

Мені потрібно в Ампфінг, я там працюю. Напередодні повідомляли, що мій потяг курсуватиме без змін. Я прийшов на вокзал, і виявилося, що його не буде.

Амелі, пасажирка:

Я повертаюся з велотуру. І не маю жодного уявлення, коли і як дістануся додому.

Залізничний рух зупинився через страйк машиністів локомотивів. Скасувати довелося 75 відсотків усіх внутрішніх та міжнародних рейсів. На сьогодні і на завтра.

Ахім Штаус, представник німецької залізниці:

Ми просимо всіх пасажирів, які можуть відкласти подорож, виявити гнучкість. Люди з квитками на сьогодні, завтра чи навіть на п'ятницю зможуть скористатися ними наступного тижня.

Машиністи вимагають підвищення зарплати на три відсотки. І хочуть, щоб їм виплатили 600 євро премії за роботу в період пандемії. Ну а закиди, що нинішній страйк становить загрозу для здоров'я пасажирів, вважають безпідставними.

Клаус Везельскі, лідер профспілки німецьких залізничників:

Не ми винні в тому, що потяги будуть переповненими. Вони і до страйку були забиті вщерть. І скажіть, будь ласка, коли нам тоді страйкувати? Як інакше боротися за свої права?

Більшість пасажирів - страйкарів розуміє.

Давід, пасажир:

Усі мають право на страйк, і я розумію і підтримую їхні вимоги. Єдине, що мені не подобається, - це відсутність в інтернеті точної інформації, який потяг скасували, а який - ні. Це слід було зробити.

До акції приєдналися й машиністи вантажних потягів. Вони теж страйкуватимуть до п'ятниці.

Страйкарі налаштовані безкомпромісно. Якщо керівництво компанії не задовольнить їхніх вимог, вони продовжать акції. І наступного разу страйки будуть ще тривалішими та масштабнішими.