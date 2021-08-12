Крушение Ми-8 на Камчатке: выживший ошарашил подробностями [ Редактировать ]
В России на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту, который следовал из Петропавловска-Камчатского к Курильскому озеру и вулкану Ходутка. Появились подробности трагедии и список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту вертолета. Об этом говорится в сообщениях Telegra-канала "Life shot".
Так, на борту находились 15 человек: 12 пассажиров и три члена экипажа.
Восемь человек удалось спасти.
Члены экипажа:
- Сорокин Николай - командир воздушного судна,
- Медведев Яков - штурман, спасен,
- Мадиев Марат - механик, спасен
Пассажиры:
- Пономарева Анастасия - спасена,
- Стрелкин Виктор - спасен,
- Маляков Михаил - спасен,
- Кованцев Георгий - спасен,
- Корженевский Николай - спасен,
- Антипина Елена - спасена,
- Кулаков Евгений,
- Кремнева Ольга,
- Маляков Даниил,
- Мозолева Ирина,
- Скварников Кирилл,
- Чернова Эльвира,
- Харитонова Елена.
Отметим, что, по информации паблика, это не первая катастрофа, в которую попадает судно под командованием Сорокина Николая. Так, около 6 лет назад вертолет "Витязь-аэро", которым управлял Николай потерпел крушение в районе верховья реки Уксичан. Все, кто был на борту, пострадали. О жертвах не сообщается.
Кроме того, один из выживших при крушении Ми-8 рассказал, как спасались люди.
Также появилось фото вещей пассажиров и экипажа, которые удалось достать с поверхности воды.
Напомним, что во время полета возникла техническая неисправность, и экипаж пытался совершить вынужденную посадку при сильном тумане и практически нулевой видимости.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На место трагедии выехали медицинские службы и водолазы. Спасти удалось 8 человек из 16-ти, двое из них находятся в тяжелом состоянии
"МіГ-29" супроводив контрабандистів від румунського кордону до аеродрому в Косівському районі - там літак примусово посадили
Трагедія сталася в турецькій провінції Анталія. Загалом, в автобусі перебувало 22 пасажири, з них дев'ятеро - діти
40-летний мужчина похитил и два дня держал в подвале 12-летнюю девочку
Чи мав льотчик дозволи на польоти та яка доля родини, на чий будинок впало повітряне судно?