В России на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту, который следовал из Петропавловска-Камчатского к Курильскому озеру и вулкану Ходутка. Появились подробности трагедии и список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту вертолета. Об этом говорится в сообщениях Telegra-канала "Life shot".

Так, на борту находились 15 человек: 12 пассажиров и три члена экипажа.

Восемь человек удалось спасти.

Члены экипажа:

Сорокин Николай - командир воздушного судна,

Медведев Яков - штурман, спасен,

Мадиев Марат - механик, спасен

Пассажиры:

Пономарева Анастасия - спасена,

Стрелкин Виктор - спасен,

Маляков Михаил - спасен,

Кованцев Георгий - спасен,

Корженевский Николай - спасен,

Антипина Елена - спасена,

Кулаков Евгений,

Кремнева Ольга,

Маляков Даниил,

Мозолева Ирина,

Скварников Кирилл,

Чернова Эльвира,

Харитонова Елена.

Отметим, что, по информации паблика, это не первая катастрофа, в которую попадает судно под командованием Сорокина Николая. Так, около 6 лет назад вертолет "Витязь-аэро", которым управлял Николай потерпел крушение в районе верховья реки Уксичан. Все, кто был на борту, пострадали. О жертвах не сообщается.

Кроме того, один из выживших при крушении Ми-8 рассказал, как спасались люди.

Также появилось фото вещей пассажиров и экипажа, которые удалось достать с поверхности воды.

Напомним, что во время полета возникла техническая неисправность, и экипаж пытался совершить вынужденную посадку при сильном тумане и практически нулевой видимости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.