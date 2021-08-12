СБУ затримала агента ГРУ [ Редактировать ]
Українські контррозвідники затримали агента ГРУ російського Генштабу. За даними СБУ, іноземець тимчасово мешкав в Україні і за завданням кураторів з РФ виїжджав до зони проведення ООС. Там шпигун збирав оперативну розвід-інформацію, яку за винагороду передавав до країни-агресора.
Передусім там цікавились новітніми зразками зброї і військової техніки, що задіяна в ООС, місцями дислокації українських армійців та кількістю підрозділів. Затримали агента, коли він передавав відомості через інтернет спецслужбам РФ.
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