Українські контррозвідники затримали агента ГРУ російського Генштабу. За даними СБУ, іноземець тимчасово мешкав в Україні і за завданням кураторів з РФ виїжджав до зони проведення ООС. Там шпигун збирав оперативну розвід-інформацію, яку за винагороду передавав до країни-агресора.

Передусім там цікавились новітніми зразками зброї і військової техніки, що задіяна в ООС, місцями дислокації українських армійців та кількістю підрозділів. Затримали агента, коли він передавав відомості через інтернет спецслужбам РФ.