Силовые ведомства Херсонщины вплотную занялись "авторитетом" Стасом Макеевским. Об этом сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" голова Всеукраинского Руха "Громадскість проти корупції" Александр Муленко.



Он выразил благодарность руководству Херсонской областной прокуратуры, а также областным управлениям МВД, СБУ и ДФС, которые проявили солидарность с Генической громадой, общественными организациями и народными депутатами Украины. Муленко напомнил, что недавно 30 депутатов Верховной Рады по просьбе жителей Херсонщины обратились с заявлением к руководству украинских силовых структур.

Они потребовали прекратить в регионе криминальную деятельность некоего Виктора Анастасова, больше известного как Стас Макеевский или Стас Губатый.

"Такого парламентского единодушия в оценке какого-либо из криминальных негодяев история Украины не знает. Ввести персональные санкции против Стаса Макеевского потребовали 30 нардепов – это 10% конституционного состава парламента! Такого раньше никогда не бывало! Представляете, как этот Стас должен был достать всех - и геничан, и депутатов, и местную власть, и силовые структуры?!", - заявил голова Всеукраинского Руха.

Он отметил, что в Херсонской области большинство полицейских, сотрудников СБУ и налоговиков - честные и порядочные люди. Это настоящие патриоты Украины и профессионалы, они дорожат своей репутацией и успешно противостоят уголовщине и коррупции со стороны местных "авторитетов". Муленко отметил, что для украинских правоохранителей, депутатов и Президента делом чести является избавление людей от страха перед беспредельщиками, уголовниками и рейдерами.

Люди в регионах устали бояться мелких криминальных упырей "разлива 90-х". Хочу напомнить, что именно при беглом экс-президенте "донецкие" ввели Стаса Макеевского в криминальные круги региона - в качестве партнера беглого экс-главы Генической РДА Сейтумера Ниметуллаева. Ниметуллаев и Янукович занимаются антиукраинской деятельностью, находясь в России, а их "губатый" подручный десятый год терроризирует Генический район.

Однако сейчас 2021 год. И фамилия у Президента Зеленский, а не Янукович. Поэтому старые коррупционные связи В демократической и цивилизованной стране власть не должна и не будет принадлежать всяким "губатым" и "макеевским". Эффективные действия силовиков и налоговой на Херсощине по Стасу Макеевскому подтверждают это. Люди активно поддерживают депутатские инициативы и усилия Президента Владимира Зеленского по декриминализации Украины. Мы готовы и дальше сотрудничать с украинскими и областными силовыми структурами, помогая им избавлять Украину и Херсонщину от криминальной нечисти", - отметил Муленко.