В Винницкой области зафиксировали первые 3 смерти от коронавирусной инфекции штамма "Дельта". Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

По его словам, опаснейшая разновидность болезни попала в регион от прибывших из России граждан. Все умершие являются пожилыми людьми.

Седьмое место занимает Винницкая область по количеству проведенных прививок и диагностирует мутировавший штамм Дельта – "привезенный" из России. Из 25 инфицированных трое умерли: мужчина и женщина из Гайсинского района - обоим по 83 года, и 73-летний мужчина из Винницкого района.

Отмечается, что в нескольких СМИ появилась информация о том, что от "Дельты" скончался 13-летний подросток, однако она оказалась ложной. Также Борзов добавил, что в Винницкой области за минувшие сутки была проведена вакцинация 7 тысяч жителей. При этом всего в регионе от COVID-19 иммунизировали 300 тысяч жителей.

Читайте также, в Житомирской области обнаружили первые случаи нового штамма коронавируса "Дельта". Разновидность инфекции обнаружили у двух граждан, прибывших из России и Турции, также сообщается об одном летальном случае.

Кроме того, в Ривненской области у 80% больных коронавирусом определили инфицирование штаммом "Дельта". Динамика заболевания COVID-19 в регионе увеличивается, только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%.

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