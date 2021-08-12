С 2022 года антибиотики в Украине можно будет купить только по электронному рецепту. Об этом сообщил заведующий отделом антибиотикорезистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Роман Колесник, пишут Vesti.ua.

Согласно законодательству, антибиотики в Украине должны продаваться только по рецепту врача. Но по факту их может купить любой гражданин, достигший 14-летнего возраста.

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Колесник заявил, что ужесточить продажу рецептурных препаратов планируют в марте 2022 года. Следовательно, со следующей весны купить антибиотики без электронного рецепта от лечащего врача будет невозможно.

Кроме того, в2021 году в Украине заработает система, в которой будут храниться данные об инфекционных заболеваниях. Это даст возможность реально оценить риски заболевания внутрибольничными инфекциями среди медперсонала. На сегодняшний день такие ведомости есть только по заболеваемости туберкулезом и COVID-19.

Ранее сообщалось, что американские биологи создали натуральный антибиотик на основе осиного яда. Исследователи использовали яд ос вида Vespula, выделив из него токсический пептид мастопаран-L, он обладает противомикробными свойствами.

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