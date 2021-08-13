В Чернигове на пешеходном переходе насмерть сбили полицейского [ Редактировать ]
В четверг, 12 августа, Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб сотрудник полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.
Отмечается, что трагедия произошла около 21:00 в одном из спальных районов Чернигова. Легковой автомобиль сбил 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шерпатого на пешеходном переходе.
"От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Полицейские выражают соболезнование родным и близким своего коллеги.
Олег Шерпатый/ Фото: facebook.com/policechernigivshchini
"Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству", - добавили в полиции.
Ранее мы писали о том, что под Одессой иномарка насмерть сбила двух велосипедистов.
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