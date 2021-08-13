"Дельта"-штамм "атакует" детей: 9-месячного ребенка госпитализировали [ Редактировать ]
В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка. Маленькую девочку госпитализировали вместе с матерью. Об этом сообщает местное издание "Тернополяне".
Еще два ребенка в области болеют штаммом коронавируса "Дельта". Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.
Начальница департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко заявила:
В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все. Поэтому надо вакцинироваться и соблюдать карантинные меры.
Напомним, что в Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях. Также мы писали о том, что для борьбы с более заразным штаммом "Дельта" COVID-19 может понадобиться новая вакцина, поскольку существующие недостаточно эффективны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых.
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