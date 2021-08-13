Вице-президент компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ен вышел на свободу после 7 месяцев заключения в связи с амнистией по случаю Дня освобождения Кореи. Об этом сообщает издание Yonhap.

Фактический экс-глава компании Samsung получил приговор в виде 2,5 лет тюремного заключения по статье за коррупцию, так как он получил обвинение за подкуп близкой к экс-президенту Кореи Пак Кын Хе. Известно, что тогда размер неправомерной выгоды составил 25,5 миллионов долларов.

Отмечается, что Ли Чжи Эн является сыном экс-главы корпорации Samsung Electronics Ли Гон Хи, который умер в октябре 2020 года. Известно, что после его смерти, семья должна была заплатить в государственную казну более 10 миллиардов долларов налогов.

Ранее мы писали, что прокуратура Южной Кореи запросила судебный ордер на арест вице-президента и фактического руководителя корпорации Samsung. В 2017 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в даче взяток чиновникам, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе.

Кроме того, наследники умершего главы компании Samsung Ли Гон Хи в Южной Корее заплатят 12 триллионов вон налогов государству. В настоящее время не сообщается, как именно наследники разделят акции главы корпорации.

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