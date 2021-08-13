В Киеве преподаватель вуза влюбила в себя женщину и обманула на 600 тысяч гривен [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве сотрудница университета выдавала себя в сети за мужчину-иностранца и выманила у женщины 600 тыс. грн. Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.
41-летняя преподавательница имела доступ к университетской базе данных иностранных студентов. Фото одного из них она и использовала для создания фейкового профиля на сайте знакомств. Преподавательница под видом мужчины около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца.
Чтобы продемонстрировать "серьезность" своих намерений, "кавалер" заявила, что послала своей пассии посылку со слитками золота. Однако на таможне на благородный металл якобы наложили арест.
Мошенница попросила свою "любимую" собрать 600 тыс. грн, якобы, чтобы заплатить штраф. Доверчивая женщина взяла кредит в банке и перевела на счет, который ей дала мошенница. После того как "иностранец" перестал отвечать на сообщения, женщина обратилась в полицию.
Специалисты по борьбе с киберпреступностью быстро вышли на след аферистки. По месту ее жительства и работы правоохранители провели обыски и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об объявлении подозрения.
Напомним, что аналогичный случай недавно произошел в Херсоне, где брачный аферист обманул старушку на 21 тысячу долларов.
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