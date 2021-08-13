В Киеве сотрудница университета выдавала себя в сети за мужчину-иностранца и выманила у женщины 600 тыс. грн. Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.

41-летняя преподавательница имела доступ к университетской базе данных иностранных студентов. Фото одного из них она и использовала для создания фейкового профиля на сайте знакомств. Преподавательница под видом мужчины около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца.

Чтобы продемонстрировать "серьезность" своих намерений, "кавалер" заявила, что послала своей пассии посылку со слитками золота. Однако на таможне на благородный металл якобы наложили арест.

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Мошенница попросила свою "любимую" собрать 600 тыс. грн, якобы, чтобы заплатить штраф. Доверчивая женщина взяла кредит в банке и перевела на счет, который ей дала мошенница. После того как "иностранец" перестал отвечать на сообщения, женщина обратилась в полицию.

Специалисты по борьбе с киберпреступностью быстро вышли на след аферистки. По месту ее жительства и работы правоохранители провели обыски и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, что аналогичный случай недавно произошел в Херсоне, где брачный аферист обманул старушку на 21 тысячу долларов.