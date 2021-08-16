Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил досрочные парламентские выборы. Они пройдут уже 20 сентября, сообщает Reuters.

О досрочных выборах в стране Трюдо заявил после посещения генерал-губернатора Мэри Саймон, которая является представителем главы государства королевы Елизаветы II. Премьер-министр посещал ее с официальным запросом о роспуске парламента, и Мэри Саймон одобрила его просьбу.

По словам Трюдо, эти выборы являются решающим моментом для Канады.

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"Мы будем принимать решения, которые будут действовать не только в ближайшие месяцы, но и в ближайшие десятилетия. Канадцы заслуживают своего слова. Это именно то, что мы собираемся им дать", - отметил он.

В предвыборной программе Трюдо делает ставку на высокий уровень вакцинации от коронавируса в стране и восстановление экономики Канады после пандемии. Однако, по его словам, некоторые консервативные законодатели охарактеризовали как "тиранические" попытки правительства сделать вакцинацию обязательной. "Ответ на тиранию - это выборы", - сказал он.

На вопросы о том, почему выборы решили провести во время пандемии, Трюдо ответил, что это очень важно для страны. "Это действительно важный момент", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Разумков назвал главные условия досрочных выборов президента.

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