В Харькове микроавтобус сбил женщину на пешеходном переходе. В результате аварии пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

Авария произошла утром на улице Роганской. Автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 31-летний мужчина, совершил наезд на женщину. Пострадавшую экстренно госпитализировали в медучреждение, однако та скончалась

Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают все детали страшного происшествия, а также сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте также, в Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб сотрудник полиции. Трагедия произошла около 21:00 в одном из спальных районов Чернигова, легковой автомобиль сбил 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шерпатого на пешеходном переходе.

Кроме того, вечером в Умани произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмировалась несовершеннолетняя. 18-летний водитель автомобиля ЗАЗ "Таврия", двигаясь в направлении площади Победы, на пешеходном переходе совершил наезд на 12-летнюю девочку.

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