На Оболони женщина избила мужчину в кафе [ Редактировать ]
В Оболонском районе столицы женщина избила мужчину в кафе. В результате инцидента мужчину с травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-службу полиции столицы.
В полиции рассказали, что в кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила одного из мужчин по голове и по туловищу.
"28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", - говорится в сообщении полиции.
Правоохранители задержали 39-летнюю уроженку Полтавской области в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
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Кроме того, в Харькове днем школьник устроил стрельбу прямо на детской площадке. В результате несколько детей получили ранения, позже выяснилось, что пострадавшие отделались синяками и помощь медиков им не понадобилась, в полиции инцидент пока не прокомментировали.
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