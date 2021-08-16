В Оболонском районе столицы женщина избила мужчину в кафе. В результате инцидента мужчину с травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-службу полиции столицы.

В полиции рассказали, что в кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила одного из мужчин по голове и по туловищу.

"28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали 39-летнюю уроженку Полтавской области в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте также, в Николаеве в районе пересечения улиц Спасской и Соборной между двумя компаниями подростков произошла массовая драка в ходе которой кто-то достал оружие и открыл стрельбу. Прибывшие полицейские увидели на месте около десяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

Кроме того, в Харькове днем школьник устроил стрельбу прямо на детской площадке. В результате несколько детей получили ранения, позже выяснилось, что пострадавшие отделались синяками и помощь медиков им не понадобилась, в полиции инцидент пока не прокомментировали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.