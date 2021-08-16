Хаос та паніка. Це те, що зараз відбувається в Кабулі. Над містом заборонені польоти цивільної авіації, літати можуть лише військові борти. Україна евакуювала звідти сімдесят дев'ять людей. Серед них лише вісім наших співвітчизників.

Решта це громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану. Є сім'ї з дітьми. Адже афганцям, які співпрацювали з європейцями та американцями - зараз загрожує смерть від талібів. Дев'ятеро із них вже попросили надати їм статус біженців. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що організувати евакуацію та виліт борту було Дуже складно.

Утім Україна готова і в подальшому вивозити звідти людей. А тим більше, що за даними МЗС, в Афганістані зараз перебувають понад 70 наших громадян. Окрім того, Україна зараз посилює свої дипломатичні представництва в сусідніх з Афганістаном країнах - у Таджикистані та Пакистані. Там будуть готові надавати допомогу українцям.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: