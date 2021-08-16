Україна готова евакуювати з Кабулу громадян Афганістану [ Редактировать ]
Хаос та паніка. Це те, що зараз відбувається в Кабулі. Над містом заборонені польоти цивільної авіації, літати можуть лише військові борти. Україна евакуювала звідти сімдесят дев'ять людей. Серед них лише вісім наших співвітчизників.
Решта це громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану. Є сім'ї з дітьми. Адже афганцям, які співпрацювали з європейцями та американцями - зараз загрожує смерть від талібів. Дев'ятеро із них вже попросили надати їм статус біженців. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що організувати евакуацію та виліт борту було Дуже складно.
Утім Україна готова і в подальшому вивозити звідти людей. А тим більше, що за даними МЗС, в Афганістані зараз перебувають понад 70 наших громадян. Окрім того, Україна зараз посилює свої дипломатичні представництва в сусідніх з Афганістаном країнах - у Таджикистані та Пакистані. Там будуть готові надавати допомогу українцям.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Ми заздалегідь почали шукати можливості евакуації наших громадян. це сталося, коли ми побачили, що таліби розгорнули повномасштабний наступ, і тому на момент їхнього наближення до Кабула у нас вже був варіант, як вивести громадян України літаком, який на той момент знаходився в Кабулі.
Дуже важко було забезпечити виліт літака, збір людей, тому що аеропорт перебував в середині в стані хаосу ззовні в оточенні вже блокпостів представників "Талібану". Зараз у нас на порядку денному евакуація наших громадян, які вирішили повернутися.
Друге, ми будемо готові брати на вільні місця гр-н інших держав, в тому числі громадян Афганістану, як ми це вже зробили. Але зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт який там знаходиться, який не може вилетіти і він в якийсь момент зможе відлетіти, але чи зможемо ми відправити туди новий літак, це поки що питання без відповіді.
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