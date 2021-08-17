Вакцинувалися проти ковіду за останню добу близько ста двадцяти тисяч людей

Удвічі збільшилася кількість хворих на ковід в Україні за останню добу. Маємо плюс майже 900 нових інфікованих. Найбільша кількість - у Києві, Одеській та Харківській областях. Одужали при цьому понад 400 пацієнтів. Померли 27 людей.

Вакцинувалися проти ковіду за останню добу близько ста двадцяти тисяч українців. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепилися понад сім з половиною мільйонів людей. Із них повністю імунізовані - два мільйони 700 тисяч.