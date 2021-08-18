Муж Скарлетт Йоханссон - комик Колин Джост подтвердил слухи о беременности актрисы. Об этом сообщает kurs.com.ua.

"У нас будет ребенок, это здорово", - сказал Джост во время выступления в Ridgefield Playhouse в Коннектикуте.

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Как известно, у Скарлетт уже есть 6-летняя дочь Роуз от предыдущего брака с французским журналистом Роменом Дориаком.

В 2010 году пара рассталась. А через 10 лет Скарлетт снова вышла замуж. Слухи о том, что актриса беременна второй раз, появились в июле 2021 года.

"Скарлетт действительно скоро должна родить, я знаю, что она и Колин очень этого ждут", - сообщал источник из близкого окружения звездной пары.

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