Муж Скарлетт Йоханссон прокомментировал слухи о беременности актрисы [ Редактировать ]
Муж Скарлетт Йоханссон - комик Колин Джост подтвердил слухи о беременности актрисы. Об этом сообщает kurs.com.ua.
"У нас будет ребенок, это здорово", - сказал Джост во время выступления в Ridgefield Playhouse в Коннектикуте.
Как известно, у Скарлетт уже есть 6-летняя дочь Роуз от предыдущего брака с французским журналистом Роменом Дориаком.
В 2010 году пара рассталась. А через 10 лет Скарлетт снова вышла замуж. Слухи о том, что актриса беременна второй раз, появились в июле 2021 года.
"Скарлетт действительно скоро должна родить, я знаю, что она и Колин очень этого ждут", - сообщал источник из близкого окружения звездной пары.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Правоохранителей к дому погибшей вызвал собеседник женщины
Два первых фильма из серии зрители смогут увидеть в 2021 году
Цю крихітку за інструментом звуть Бріджит. Дівчинці лише чотири роки, але її зграбним пальчикам уже підкорюється музика Бетховена
Актер Мэтью Перри сообщил, что лимитированную коллекцию товаров создавали в течение последних нескольких месяцев
О пополнении в семье артистка сообщила в Instagram