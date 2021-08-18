В социальной сети Twitter начали отмечать твиты с информацией, которая вводит в заблуждение. Однако, пока данная функция доступна для пользователей лишь некоторых всех стран.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter.

"Мы тестируем функцию, чтобы вы могли сообщать о твитах, которые кажутся обманчивыми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это может улучшить скорость и масштаб работы по дезинформации.

С 18 августа воспользоваться этой функцией могут пользователи в США, Южной Кореи и Австралии. Чтобы воспользоваться новой функцией, которую пока тестируют на пользователях трех стран, стоит кликнуть на кнопку "Пожаловаться на твит" и выбрать "Это вводит в заблуждение".

Ранее сообщалось, что Twitter остановил верификацию профилей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.