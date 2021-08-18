В Twitter начали помечать твиты с фейками [ Редактировать ]
В социальной сети Twitter начали отмечать твиты с информацией, которая вводит в заблуждение. Однако, пока данная функция доступна для пользователей лишь некоторых всех стран.
Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter.
"Мы тестируем функцию, чтобы вы могли сообщать о твитах, которые кажутся обманчивыми", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это может улучшить скорость и масштаб работы по дезинформации.
С 18 августа воспользоваться этой функцией могут пользователи в США, Южной Кореи и Австралии. Чтобы воспользоваться новой функцией, которую пока тестируют на пользователях трех стран, стоит кликнуть на кнопку "Пожаловаться на твит" и выбрать "Это вводит в заблуждение".
Ранее сообщалось, что Twitter остановил верификацию профилей.
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