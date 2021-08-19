У лісі на Закарпатті зникли четверо дітей [ Редактировать ]
На Закарпатті тривають пошуки чотирьох дітей. Вони зникли напередодні ввечері у лісовому масиві в Ужгородському районі. За даними ДСНС, це діти ромської національності, наймолодшій дівчинці - 5 років.
Діти пішли до лісу збирати ягоди та гриби. До пошуку залучили кінологів, лісників та місцевих.
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