На Закарпатті тривають пошуки чотирьох дітей. Вони зникли напередодні ввечері у лісовому масиві в Ужгородському районі. За даними ДСНС, це діти ромської національності, наймолодшій дівчинці - 5 років.

Діти пішли до лісу збирати ягоди та гриби. До пошуку залучили кінологів, лісників та місцевих.