В ночь на четверг, 19 августа, в Киеве на проспекте Бажана пешеход попал под колеса грузовика. Мужчина пытался перебежать дорогу в запрещенном месте.

Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".

Отмечается, что после того как мужчина был сбит, по нему проехались еще несколько авто.

Внимание: видео содержит нецензурную лексику! (18+)

Ранее сообщалось, что в Чернигове на пешеходном переходе насмерть сбили полицейского. От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия.

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