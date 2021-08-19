В Киеве погиб мужчина, пытаясь перебежать проспект (видео 18+) [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 19 августа, в Киеве на проспекте Бажана пешеход попал под колеса грузовика. Мужчина пытался перебежать дорогу в запрещенном месте.
Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".
Отмечается, что после того как мужчина был сбит, по нему проехались еще несколько авто.
Внимание: видео содержит нецензурную лексику! (18+)
Ранее сообщалось, что в Чернигове на пешеходном переходе насмерть сбили полицейского. От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия.
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