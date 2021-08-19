В матче 2-го предварительного этапа Кубка Украины между командами "Олимпия" (Савинцы, Полтавская область) и "Волчанск" (Харьковская область) главный тренер хозяев Александр Кулик напал на главного арбитра матча Ростислава Дубину. Об этом сообщает "Трибуна".

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. По ходу встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, а затем отменил их гол в ворота "Олимпии".

Сразу после финального свистка игроки "Олимпии" начали высказывать Дубине претензии. Затем на поле выбежал тренер Кулик, который несколько раз ударил арбитра. От разъяренного наставника судью спасли футболисты "Олимпии".

Напомним, что в июле 2020 года вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) и почетного президента футбольного клуба "Агробизнес" из города Волочиск Хмельницкой области Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола за избиение судьи.