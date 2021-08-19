Евросоюз официально признал украинские COVID-сертификаты [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Об этом сообщает Минздрав Украины.
Теперь украинцы снова смогут страны ЕС без ограничений, которые введены из-за пандемии коронавируса.
COVID-сертификат - это документ, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении "Дія".
Документ будут выдавать при одном из условий:
- если человек получил две дозы вакцины от COVID-19 (срок действия защиты составит 180 дней для получения справки, определенной страной формата);
- если есть негативный ПЦР-тест (срок действия - 72 часа с момента взятия анализа);
- если человек переболел COVID-19 и эти данные внесены в электронную систему здравоохранения (срок действия - 180 дней с момента получения лабораторного подтверждения).
В сертификате будут указаны: имя и фамилия владельца владелицы; серия и номер паспорта; данные о враче, который вносил сведения о вакцинации, болезни или тесте на коронавирус. COVID-сертификат будет как в электронной, так и в бумажной форме.
Как сообщали "Подробности", Украина расширила список вакцин для COVID-сертификата. К перечню вакцин, после которых Украина выдает COVID-сертификат, к препаратам Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield добавилась вакцина Janssen (Johnson & Johnson).
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