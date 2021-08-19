Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Теперь украинцы снова смогут страны ЕС без ограничений, которые введены из-за пандемии коронавируса.

COVID-сертификат - это документ, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении "Дія".

Документ будут выдавать при одном из условий:

если человек получил две дозы вакцины от COVID-19 (срок действия защиты составит 180 дней для получения справки, определенной страной формата);

если есть негативный ПЦР-тест (срок действия - 72 часа с момента взятия анализа);

если человек переболел COVID-19 и эти данные внесены в электронную систему здравоохранения (срок действия - 180 дней с момента получения лабораторного подтверждения).

В сертификате будут указаны: имя и фамилия владельца владелицы; серия и номер паспорта; данные о враче, который вносил сведения о вакцинации, болезни или тесте на коронавирус. COVID-сертификат будет как в электронной, так и в бумажной форме.

Как сообщали "Подробности", Украина расширила список вакцин для COVID-сертификата. К перечню вакцин, после которых Украина выдает COVID-сертификат, к препаратам Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield добавилась вакцина Janssen (Johnson & Johnson).