"Слишком эмоциональный": Зеленский высказался о Путине [ Редактировать ]
Украинский президент Владимир Зеленский считает президента России Владимира Путина иррациональным. Об этом сообщает The Washington Post.
Также он считает, что лидер России слишком эмоциональный в вопросах Украины.
Так, Зеленский в интервью изданию охарактеризовал Путина как иррационального человека, а иногда даже очень эмоционального.
Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины.
Напомним, что Зеленский сделал заявление о возможном втором сроке. Ранее сообщалось, что СНБО расширил список санкций против контрабандистов.
Также глава СНБО провел совещание по децентрализации.
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