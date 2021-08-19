Украинский президент Владимир Зеленский считает президента России Владимира Путина иррациональным. Об этом сообщает The Washington Post.

Также он считает, что лидер России слишком эмоциональный в вопросах Украины.

Так, Зеленский в интервью изданию охарактеризовал Путина как иррационального человека, а иногда даже очень эмоционального.

Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины.

Напомним, что Зеленский сделал заявление о возможном втором сроке. Ранее сообщалось, что СНБО расширил список санкций против контрабандистов.

Также глава СНБО провел совещание по децентрализации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.