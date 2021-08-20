Музей морозива відкрили у Сингапурі. Відвідувачі платять за вхід, а далі можуть їсти будь-яке морозиво в необмеженій кількості. Пропонують оригінальні смаки - яблучного пирога, лічі та чаю з молоком. Також є чимало атракціонів і фотозон. Квитки сюди треба бронювати заздалегідь - щоб уникнути натовпу. Крім того, на вході - вимагають негативний тест на ковід або сертифікат про вакцинацію.

Труді Свіні, жителька Сінгапура:

Чудово, що нарешті у Сінгапурі з'явилася можливість відвідати такі заклади й розважитися. Ми навіть стрибали в надувному замку. Щоправда, були в масках, та все одно дуже сподобалося. Поки стрибали спалили всі калорії, які з'їли разом з морозивом.

Мітч Тугейд, жителька Сінгапура: