У Сінгапурі відкрили музей морозива [ Редактировать ]
Музей морозива відкрили у Сингапурі. Відвідувачі платять за вхід, а далі можуть їсти будь-яке морозиво в необмеженій кількості. Пропонують оригінальні смаки - яблучного пирога, лічі та чаю з молоком. Також є чимало атракціонів і фотозон. Квитки сюди треба бронювати заздалегідь - щоб уникнути натовпу. Крім того, на вході - вимагають негативний тест на ковід або сертифікат про вакцинацію.
Труді Свіні, жителька Сінгапура:
Чудово, що нарешті у Сінгапурі з'явилася можливість відвідати такі заклади й розважитися. Ми навіть стрибали в надувному замку. Щоправда, були в масках, та все одно дуже сподобалося. Поки стрибали спалили всі калорії, які з'їли разом з морозивом.
Мітч Тугейд, жителька Сінгапура:
Ми трохи відволіклися від карантину й сидіння вдома. Тут дійсно весело, можна залишити всі негаразди надвОрі й просто насолоджуватися життям.
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