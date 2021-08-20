Распродавали заповедные леса: под Черновцами арестовали злоумышленников [ Редактировать ]
В заповедной зоне Черновицкой области группа злоумышленников вырубала и продавала деревья из леса. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Стоимость "сделки" составила более 3,3 миллионов гривен. В схему входили служебные лица, с согласия которых была организована вырубка древесины, которая росла в зоологическом заказнике местного значения. Весь лес доложен был уйти на экспорт.
Отмечается, что сотрудники СБУ провели обыск в Черновицком управлении лесного и охотничьего хозяйства. В ходе мероприятий была изъята древесина, а также печати и документы, которые доказывают причастность чиновников к незаконной деятельности. В настоящее время продолжаются следственные действия.
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Кроме того, незаконные вырубки в Украине достигли масштабов экологической катастрофы. Нелегально уничтожаются сотни гектаров, вывозятся тысячи кубометров леса, коррупционная схема в лесной отрасли хорошо отлажена: одни рубят - другие покрывают, и все - при деньгах.
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