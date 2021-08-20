Украинцам, которые вакцинируются от коронавирусной инфекции, выдают два типа ковид- сертификатов - международный и внутренний. Они находятся в приложении "Дия". Об этом на брифинге сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, один из документов предназначен для выезда граждан за границу, а другой - для использования в пределах Украины.

Мы хотим быть первыми во всем и поэтому у нас генерируется не один ковидный сертификат, а два. Один для того, чтобы путешествовать за пределы нашей страны, в Европейский союз, а другой сертификат внутренний.

Отмечается, что в международном COVID-сертификате содержится большое количество информации о состоянии здоровья его обладателя. Документ нужен, чтобы европейские специалисты могли проверить все данные - как визуально, так и технически. При этом во внутреннем сертификате указано намного меньше информации и его чтение возможно с помощью QR-кода.

Читайте также, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Теперь украинцы снова смогут страны ЕС без ограничений, которые введены из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в Украине задерживается бета-тестирование COVID-сертификата в приложении "Дія" для пользователей смартфонов с операционной системой Android. После того, как министерство получит решение Google и Play Market, бета-тестирование COVID-сертификата начнется и на платформе Android.

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