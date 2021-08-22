На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 1006 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 274 561 случаев заражения COVID-19, при этом выздоровели 2 200 999 (236 - за минувшие сутки), также от болезни умерли 53 457 человек (25 - за минувшие сутки). Известно, что за 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 701 украинца.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных находится в Киеве (153), Днепропетровской области (131), Харьковской области (77), Одесской области (76) и Житомирской области (52). Также за сутки методом ПЦР протестировали 15 850 человек, ИФА - 2233 украинца, а экспресс-тестами 20 019 гражданина.

Читайте также, Министерство здравоохранения Украины ожидает, что новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией придет страну осенью 2021 года. На украинцах лежит большая ответственность, так как непосредственно от них зависит "переход" Украины в карантинные зоны.

Кроме того, государственное предприятие "Медицинские закупки" приобрело для Украины около 3 тысячи флаконов препарата "Тоцилузмаб", который используется для лечения коронавирусной инфекции. В настоящее время существуют договоренности о закупке новейших препаратов для лечения COVID-19.

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