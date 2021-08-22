Украинская спортсменка-фигуристка Оксана Баюл решила отказаться от гражданства страны. Она является первой олимпийской чемпионкой независимой Украины. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

По ее словам, такое решение связано с тем, что у Баюл присутствует паспорт Соединенных Штатов Америки, что противоречит Конституции и законодательству Украины о двойном гражданстве.

Конституция Украины предусматривает, что в Украине разрешено только единоличное гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины вступает в гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил Оксану Баюн на празднование 30-летния независимости, что очень возмутило спортсменку. Известно, что фигуристка завоевала золотую медаль для Украины на зимних Олимпийских играх 1994 года, которые проходили в Норвегии.

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Кроме того, уроженка Львова София Яремчук стала победительницей 10-километрового забега среди женщин в Риме, после чего местный сайт сообщил, что спортсменка выступала под итальянским флагом. Яремчук не являлась членом основного состава национальной сборной Украины.

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