В столице Украины приняли решение о возобновлении работы фуникулера. Работа общественного транспорта официально начнется 23 августа с 12:00. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В настоящее время система безопасности вагонов успешно прошла все необходимые процедуры перед запуском, в частности были проведены динамические и статистические испытания с применением большой нагрузки.

Отмечается, что киевские специалисты занимались обследованием путей, контактной сети и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников. Известно, что в период с июля по август фуникулером пользуются до 2 тысяч пассажиров в день.

Ранее мы писали, что в Киеве временно прекратил работу фуникулер. Киевский фуникулер - фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций, осмотр начали проводить специалисты.

Читайте также, в понедельник и вторник, 23 и 24 августа, в Киеве внесут изменения в работу маршрутов общественного транспорта. Изменения будут введены в связи с тем, что в городе будут проходить празднования ко Дню флага и Дню Независимости.

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