На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на Сході країни минулої доби. Ворог тричі обстрілював позиції українських армійців. Поблизу Луганського накривав з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
А біля Мар'їнки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.
На атаки супротивника - українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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Передові позиції наших вояків знаходяться на відстані автоматного пострілу з боку противника. Тому нічні зміни чергових тут проходять швидко і без зайвих розмов - бійцям треба якнайшвидше спуститися в укриття
Зміни в поведінці противника можна побачити і неозброєним оком. За останній місяць ворог почав активно застосовувати разом із мінометами навіть ствольну артилерію
Зі стрілецької зброї двічі атакував позиції армійців поблизу Причепилівки. А на півночі Луганщини ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування
А зміни в поведінці противника можна побачити і неозброєним оком. За останній місяць ворог почав активно застосовувати разом із мінометами навіть ствольну артилерію
Противник зі стрілецької зброї двічі атакував позиції армійців поблизу Причепилівки, а біля Пісків вів вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів