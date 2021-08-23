Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська дали ексклюзивне інтерв'ю телеканалу "Інтер". Глава держави зокрема розповів, чого очікує від зустрічі із президентом Джо Байденом та які ще плани у нього будуть в США.

"Найголовніший блок - це блок безпеки. Безпека - це і Донбас, і Крим, і безпека в Чорному та Азовському узбережжі, і кібербезпека. Багато питань. Актуальний момент щодо навчань Запад-2021, який буде проходити. Тут проблемам не тільки з боку тимчасово окупованих територій Донбасу, Луганську, питання мілітарізації Кримського півострову, а нещодавно з'явилось і питання через різку риторику пана Лукашенко", - заявив президент.

Він додав: "Економіка для нас сьогодні як кисень. Ви бачите, як ми будуємо Україну і для цього замало і бюджету, і кредитів, які дуже дорогі для Уккраїни. Тому буде питання дешевого кредитування, щоб ми були в рівних умовах, так як і у всіх європейців, через ті реформи, які ми проводимо. "Північний потік-2" - це питання в блоці саме безпековому, питання енергетичної безпеки України і цілої Європи. Ми будемо обов'язково обговорювати це питання і США, я впевнений, готують для нас відповідь".

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