Ветерани АТО та ООС підняли найбільший в Україні прапор [ Редактировать ]
Найбільший прапор України замайорів над Києвом. Державний стяг на флагшток підняли ветерани АТО та ООС. Розмір полотнища прапора - 16х24 метри.
Проходило все на території Меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні”. Напередодні на флагштоку встановили новий тризуб. Конструкція більш легка та оснащена поворотним механізмом.
З печерських пагорбів український стяг видно з багатьох місць столиці. На церемонії був присутній Київський міський голова Віталій Кличко. Він вручив тридцятьом учням столичних шкіл паспорт громадян України.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Сьогодні цим прапором можуть милуватись і вдень, і вночі, і кияни, і гості нашого міста. Ми встановили новий тризуб на флагштоку. Конструкція оновленого тризуба, що виготовлена на одному зі столичних підприємств більш легка та оснащена поворотним механізмом.
Вероніка Пилипчук, киянка:
Дуже багато людей, дуже гарні враження. Це перший мій паспорт. Дуже рада, що мені його вручив саме мер.
Костянтин Валуйський, киянин:
Я гордий тим, що отримав паспорт громадянина України в такий урочистий день. Я вітаю всіх українців та хочу побажати миру та злагоди.
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