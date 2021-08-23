Найбільший прапор України замайорів над Києвом. Державний стяг на флагшток підняли ветерани АТО та ООС. Розмір полотнища прапора - 16х24 метри.

Проходило все на території Меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні”. Напередодні на флагштоку встановили новий тризуб. Конструкція більш легка та оснащена поворотним механізмом.

З печерських пагорбів український стяг видно з багатьох місць столиці. На церемонії був присутній Київський міський голова Віталій Кличко. Він вручив тридцятьом учням столичних шкіл паспорт громадян України.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Сьогодні цим прапором можуть милуватись і вдень, і вночі, і кияни, і гості нашого міста. Ми встановили новий тризуб на флагштоку. Конструкція оновленого тризуба, що виготовлена на одному зі столичних підприємств більш легка та оснащена поворотним механізмом.

Вероніка Пилипчук, киянка:

Дуже багато людей, дуже гарні враження. Це перший мій паспорт. Дуже рада, що мені його вручив саме мер.

Костянтин Валуйський, киянин: