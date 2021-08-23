В Запорожье совершено нападение на адвоката Павла Будилку, который занимается громким делом няни Ирины Сухановой, обвиняемой в смерти годовалой девочки в частном детском саду. Тяжело предположить, чем бы закончился инцидент, если бы не вмешались прохожие и не вызвали полицию и скорую помощь.

Происшествие случилось поздно вечером, 21 августа, около 23.20 на улице Магистральной. Адвокат сидел у дома на скамейке, отдыхая субботним вечером. Вдруг он заметил, как мужчина и две женщины стали ходить вокруг него и присматриваться, уточняя друг у друга, он ли это. Узнав правозащитника, кто-то из них сказал, что надо бы его «подушить». Эти люди гуляли с собакой, и после резких реплик в адрес адвоката животное, которое выгуливали без намордника стало агрессивным. События разворачивались быстро и неожиданно, таким образом адвокату пришлось применить перцовый баллончик в сторону животного. Агрессию проявила не только собака – мужчину стали избивать все трое. Ему удалось вырваться, но одна из женщин подставила ему подножку, и он упал. Нападающих это не остановило, они пытались душить его и продолжали бить, угрожая довести самосуд до конца, пока не вмешались прохожие, которые вызвали полицию и скорую. Стоит отметить, что адвокат не нападал на людей, не бил их в ответ и пытался покинуть место инцидента.

Свидетели происшествия слышали, что люди упоминали дело о няне Ирине Сухановой, говорили, что она «убила ребенка», об «удушении подушкой», угрожали и что они «сами накажут». Ранее подобные угрозы поступали в социальных сетях и даже на суде, где потерпевшая сторона сделала заявление о том, что в случае если решение суда их не устроит, то будет совершена физическая расправа (самосуд). Запись заседания суда от 10 августа 2021 года имеется в свободном доступе в интернете.

Интересно, что адвокат потерпевшей стороны, президент Запорожской областной Федерации тайландского бокса, активист политической партии «Порядок» Теймур Мамедов, никак не прокомментировал заявление своих подзащитных на суде, и не дал оценку данному акту насилия над его коллегой - пусть, и с другой стороны конфликта.

По словам Павла Будилки, после суда также поступали угрозы в адрес майора Вооруженных Сил Украины Виктора Селюкова, который хотел взять подзащитную Ирину Суханову на поруки. Кроме того, известно, что родителей умершего ребенка до сих не привлекли к ответственности за то, что они беспечно отдали малышку незнакомому им человеку в нелегальный детский сад в годовалом возрасте, тогда как в официальные государственные разрешено принимать детей как минимум с двух лет.

Местные жители возмущаются безответственным поведением родителей погибшей малышки.

Вполне возможно, что нападающие находились в нетрезвом или неадекватном состоянии. Адвокат был трезв, после срочной госпитализации он сдал кровь в медучреждении. Павел Будилка уверен, что нападение напрямую связано с его адвокатской деятельностью ввиду подстрекательств стороны обвинения к внесудебной расправе.

Стоит отметить, что в августе произошла трагедия в этом же районе – местную жительницу насмерть загрызла собака. По информации отдела коммуникации полиции Запорожской области, собака перекусила женщине артерию на ноге. Пострадавшая умерла в карете скорой помощи. Потому, действия и опасения адвоката, относительно действий животного были вполне понятны, тем более, что он слышал угрозы со стороны людей, которые с ней находились, и после реплик нападавших в адрес адвоката, их собака стала агрессивной.

Врачи скорой помощи увезли с места происшествия окровавленного правозащитника в больницу, где провели операцию на лице, наложили швы.

Отметим, няню Ирину Суханову обвиняют в смерти годовалой девочки. Женщина находится в запорожском СИЗО и ожидает решения суда. В этом деле адвокат представляет ее сторону.

Причина столь резкой реакции со стороны группы поддержки потерпевших предположительно была в том, что у адвоката обвиняемой получилось добиться значительного успеха - итоговая судебно-медицинская экспертиза констатировала смерть ребенка после попыток няни успокоить девочку при помощи подушки - по причине хронических заболеваний, о которых родители умолчали, или же попросту не знали.

Кроме того, сказался крайне юный возраст ребенка - младенцы такого возраста нуждаются в постоянном родительском внимании и наблюдении, их запрещено отдавать даже в легально работающие детские сады, для того, чтобы не провоцировать подобные ситуации.