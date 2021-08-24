Украина станет действительно независимой, когда наступит мир - Юрий Бойко [ Редактировать ]
День Независимости – это праздник надежды и ожиданий. Хочется, чтобы наша страна стала действительно независима от какого-либо влияния, а главное, чтобы установился мир. Об этом заявил журналистам в Верховной Раде Сопредседатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко.
Политик отметил, что, к сожалению, юбилей Независимости страна встречает больше с потерями, чем с достижениями. Война – это главная потеря.
"Нужно сосредоточить все усилия, чтобы вернуть мир в Украину. Деиндустриализация, сокращение рабочих мест и потеря традиционных рынков, в первую очередь в странах СНГ – это тоже потери. И эти задачи нужно срочно решать", - подчеркнул Сопредседатель ОП-ЗЖ.
Однако, по словам народного депутата, вместо того, чтобы улучшать жизнь людей, власть строит диктатуру, вводит цензуру и закрывает неугодные СМИ.
"Экономическая ситуация ухудшается. Нынешний президент и монобольшинство не может с этим справиться. И вместо того, чтобы улучшать жизнь людей, вернуть в страну мир, бороться с бедностью, открывать новые рабочие места – власть решила затыкать рот СМИ. Это тупиковый путь. Независимой и свободной державой не может себя чувствовать страна, в которой идет война, растет бедность и процветает цензура", - отметил политик.
Юрий Бойко подчеркнул, что сейчас нужна стратегия развития страны, стратегия построения действительно независимого государства.
"Люди голосовали за прекращение войны, возрождение экономики, преодоление бедности. Именно это Зе-команда обещала избирателям на выборах. Но власть не в состоянии справиться с вызовами, которые стоят перед страной. А если нет видения и понимания как это сделать – то такая власть должна уйти", - резюмировал Сопредседатель оппозиционной силы.
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