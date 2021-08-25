В Україну надійшло 650 тисяч доз вакцини від COVID-19 [ Редактировать ]
В Україну надійшло 650 тисяч доз вакцини "Астразенека" від Польщі.
Препарат вже доправили в регіони, - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Ще 60 тисяч доз - нашій державі подарує Словаччина. Про це повідомив очільник тамтешнього МЗС Іван Корчок.
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