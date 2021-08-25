В Киевской области мужчина ночью пробрался в чужой дом и напал с ножом на детей. Об этом сообщает ГУНП в Киевской области.

О незваном ночном госте в полицию сообщила 37-летняя жительница поселка Глеваха. Около 3:00 ночи, когда вся семья отдыхала, родители услышали детский крик в комнате. Вскочив, отец семейства увидел незнакомца, который начал убегать.

Как оказалось, перед этим незваный гость ранил в грудь 8-летнего сына и сломал нос 14-летней дочери. Детей сразу же отвезли в больницу.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции. Правоохранители по горячим следам установили личность злоумышленника и задержали его недалеко от дома потерпевших. Им оказался 26-летний житель Бучанского района.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине грозит пожизненное заключение.

О мотивах старанного поступка мужчины пока не сообщается.

Напомним, что в Киеве ловят педофила, который заставил раздеться в подъезде двух 6-летних девочек.