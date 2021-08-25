Под Киевом мужчина забрался ночью в чужой дом и с ножом напал на детей (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киевской области мужчина ночью пробрался в чужой дом и напал с ножом на детей. Об этом сообщает ГУНП в Киевской области.
О незваном ночном госте в полицию сообщила 37-летняя жительница поселка Глеваха. Около 3:00 ночи, когда вся семья отдыхала, родители услышали детский крик в комнате. Вскочив, отец семейства увидел незнакомца, который начал убегать.
Как оказалось, перед этим незваный гость ранил в грудь 8-летнего сына и сломал нос 14-летней дочери. Детей сразу же отвезли в больницу.
На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции. Правоохранители по горячим следам установили личность злоумышленника и задержали его недалеко от дома потерпевших. Им оказался 26-летний житель Бучанского района.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине грозит пожизненное заключение.
О мотивах старанного поступка мужчины пока не сообщается.
Напомним, что в Киеве ловят педофила, который заставил раздеться в подъезде двух 6-летних девочек.
по теме
Профессор Муц Луай Файсал пропал 10 ноября 2020 года. Однако в марте 2021 года его тело нашли в лесопосадке около села Владимирское. Выйти на след преступников удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как ученый-арабист сел в черную Toyota Camry
Инцидент произошел в районе ДВРЗ на улице Новаторов в Днепровском районе столицы. В полицию позвонил мужчина и рассказал, что неизвестные избили и стреляли в прохожего
Сначала 35-летнего одессита обокрала 24-летняя девушка, знакомство с которой он отмечал на пляже в Аркадии за бокалом вина. А потом ограбил молодой кавказец, который в качестве помощи предложил ему довезти домой
После просмотра записей с видеокамер системы "Безопасный город", следователи быстро вышли на след воришки. Как оказалось, кражу совершила молодая девушка. Она заметила дипломата, у которого на плече висела сумка, в подземном переходе
На место происшествия вызвали правоохранителей
Инцидент произошел в многоэтажке на улице Ярослава Ивашкевича. Около 13:00 дети зашли в подъезд девятиэтажки. Следом за ними в двери прошмыгнул мужчина. Извращенец сразу оголился, а затем заставил девочек снять с себя всю одежду и начал фотографировать их на мобильный телефон