Суд Німеччини обмежив доступ "Газпрому" до "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Німецький суд обмежив доступ "Газпрому" до "Північного потоку-2", оскільки газогін не відповідає нормам газової директиви ЄС. Згідно з нею оператор другого "Потоку" має бути незалежним від російського газового монополіста.
Також суд постановив, що 50 відсотків пропускної здатності труби повинні стати доступними для інших постачальників - задля чесної конкуренції. Голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду привітав і наголосив - "Північний потік-2" не звільнений від правил ЄС. І зазначив, що Україна запропонує свої послуги з управління російською трубою.
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