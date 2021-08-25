Представители министерств обороны Украины и Великобритании утвердили меморандум о начале реализации совместного проекта по морскому партнерству, предполагающий, в частности, постройку кораблей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Помимо производства судов, документ предусматривает строительство инфраструктуры военно-морских сил Украины, стоимость которого составляет 1,7 миллиардов фунтов стерлингов.

Отмечается, что полномасштабная реализация проекта стартует после заключения Рамочного соглашения правительства, сроком до 8 лет. При этом стороны обсудили основные количественные и качественные показатели и этапы реализации всех договоренностей.

Читайте также, турецкая компания Bayraktar, которая занимается постройкой ударных беспилотных летательных аппаратов, собирается открыть на территории Украины предприятие по производству своих беспилотников. В стране будет также создан специальный технологический парк, где будет проводится "апгрейд" аппаратов.

Кроме того, украинские полярники готовятся получить британский ледокол "Джеймс Кларк Росс". Акт о покупке судна был подписан Национальным арктическим научным центром, этот ледокол в 1996 году доставил экспедицию украинских полярников до арктической станции "Академик Вернадский".

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