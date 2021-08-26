Правительство Украины подписала договоренность с руководством республики Маврикий о двухстороннем безвизовом режиме. Информация была обнародована во время заседания правительства.

По состоянию на 26 августа 2021 года между странами действуют условия въезда по оформлению визы. Граждане Маврикий могут въехать в Украину после оформления визы в зарубежных представительствах либо в электронном формате. Если граждане Украины захотят посетить Республику Маврикий, то они обязаны оформить маврикийскую визу.

Положениями проекта соглашения предусматривается введение безвизового режима взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий при условии, что продолжительность пребывания граждан государства одной стороны на территории государства другой стороны не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Читайте также, Франция отменила для граждан Украины визовый режим с так называемыми заморскими территориями. Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом не распространяется на отдаленные от Европы острова, имеющие статус "заморских территорий".

Кроме того, правительства Украины и Китая работают над подготовкой межправительственного соглашения о безвизовом режиме между двумя странами. подписание такого документа создаст максимальные удобства для поездок граждан двух стран и будет способствовать взаимопониманию и взаимовыгодному сотрудничеству.

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