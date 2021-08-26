В сети появились кадры, которые по мнению журналиста Олега Ермолинского, показывают последние часы жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова. Соответствующее видео журналист разместил на своем Youtube-канале.

В комментариях под опубликованным видео Ермолинский написал:

4 ракурса по 2 часа каждый. На этих видео запечатлены последние 100 с лишним минут жизни Константина Юрьевича Павлова.

Просмотревшие видео поделились своими неоднозначными впечатлениями от записи. Так, в комментариях пользователи пишут:

"Посмотрела видео, но вопросов стало ещё больше, оно не даёт подтверждение факта самоубийства...", "мне показалось весьма странным, что человек садится на пол для "самоубийства", а за секунды до этого аккуратно закрывает бутыль с водой, ставит спокойно его на место, а потом перед тем, как сесть на пол сначала отряхивает сзади шорты 18.36...".

Напомним, в селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. По предварительным данным, тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом с ним было ружье, Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года, он был кандидатом от ОПЗЖ.

Кроме того, Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Среди них - самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти и характер ранения погибшего.

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