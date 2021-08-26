В Киевской области муж застал жену в постели с другом и жестоко наказал любовника, отправив того в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Полиции о происшествии сообщил врач из больницы в Боярке, которому привезли кавалера с колото-резаными ранами груди и живота.

Правоохранители установили, что 36-летний житель поселка Качалы, вернувшись домой, обнаружил отсутствие своей жены.

Мужчина отправился ее искать по поселку. Зайдя в дом товарища, мужчина застал того в постели со своей супругой.

Потерявший голову от ревности и злости рогоносец схватил стамеску и нанес любовнику четыре удара в грудь и живот. Придя в себя от вида крови соперника, вызвал скорую помощь. В настоящее время мужчина находится в реанимации.

Полицейские задержали агрессора. Ему сообщили о подозрении в покушении на преступление (ч.2 ст. 15 УКУ) и умышленном убийстве (ч.1 ст. 115 УКУ).

Суд над обманутым мужем сжалился и отправил того под круглосуточный домашний арест. О судьбе неверной жены не сообщается.

Как сообщали "Подробности", похожая ситуация, но куда более кровавая, произошла недавно в Бельгии. Муж застал директрису трассы "Формула-1" с любовницей, убил обоих, а потом покончил с собой.