Под Киевом муж застукал жену в постели с другом и отправил того в реанимацию (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киевской области муж застал жену в постели с другом и жестоко наказал любовника, отправив того в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Полиции о происшествии сообщил врач из больницы в Боярке, которому привезли кавалера с колото-резаными ранами груди и живота.
Правоохранители установили, что 36-летний житель поселка Качалы, вернувшись домой, обнаружил отсутствие своей жены.
Мужчина отправился ее искать по поселку. Зайдя в дом товарища, мужчина застал того в постели со своей супругой.
Потерявший голову от ревности и злости рогоносец схватил стамеску и нанес любовнику четыре удара в грудь и живот. Придя в себя от вида крови соперника, вызвал скорую помощь. В настоящее время мужчина находится в реанимации.
Полицейские задержали агрессора. Ему сообщили о подозрении в покушении на преступление (ч.2 ст. 15 УКУ) и умышленном убийстве (ч.1 ст. 115 УКУ).
Суд над обманутым мужем сжалился и отправил того под круглосуточный домашний арест. О судьбе неверной жены не сообщается.
Как сообщали "Подробности", похожая ситуация, но куда более кровавая, произошла недавно в Бельгии. Муж застал директрису трассы "Формула-1" с любовницей, убил обоих, а потом покончил с собой.
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