Водний поліцейський патруль запрацював на Харківщині. Поліцейські стежитимуть за дотриманням правил на воді, перевірятимуть, чи все гаразд із документами в керманичів катерів, чи вони тверезі. А також пильнуватимуть, щоб на водосховищах не було браконьєрів. За першим днем роботи патрульних - спостерігали наші кореспонденти.

Водний патруль наздоганяє катер. Просто посеред Старосалтівського водосховища правоохоронці перевіряють документи та нагадують правила поведінки на воді. Відсьогодні такий патруль працюватиме постійно. Останнім часом, кажуть місцеві, у зонах відпочинку почастішали випадки пияцтва.

Та ужас. Вот тут в воскресенье творилось такое. Тут такое вот так все и пьяные и полупьяные и каких-то только не было. Детей без жилетов, ужас.

Якщо раніше з райвідділку патруль прибував до водосховища за пів години, то тепер - за дві хвилини.

Олег Ткаченко начальник Чугуївського районного управління поліції:

Ми за декілька хвилин можемо на катері як в ту сторону, так в другу Печеніги, добратися дуже-дуже швидко і зафіксувати або спіймати правопорушника.

У патрульних із собою і алкостери.

Сергій Чиж, в. о. начальника Харківського обласного управління поліції:

У поліцейських будуть відповідні спецзасоби, у разі необхідності згідно закону особа, яка відмовиться пройти обстеження це не забороняє скласти відповідний адмінпротокол.

Ще поліцейські виявлятимуть браконьєрів, яких тут теж багато.

Едуард Коновалов, Старосалтівський селищний голова:

Були затримані в селі Хотомля машина близько тонни риби, яка була виявлена незаконним методом. І щас відкрите кримінальне провадження.

Поліцейський Денис Тесленко за штурвалом катера лише тиждень. До того закінчив курси в Дніпрі. Каже, керувати човном - зовсім не те, що автомобілем.

Денис Тесленко, заступник начальника сектору водної поліції Чугуївського району:

Фізика інша. По воді вона пливе скользить, а не транспортний засіб, який чітко цепляется з асфальтом. То єсть треба враховувати похибку вітру, всі ці моменти. маневрувати підходи, відходи, зупинка. Як якщо правопорушник не зупиняється як його наздогнати, як йому зробити хвилю, щоб зменшити його швидкість.

Місцеві жителі такому патрулю - тільки раді.

Денис Меркулов, інженер-механік яхт-клубу:

На данном водохранилище ни одного года не проходит без смертельных случаев на воде. крайне опасно ведут себя на воде. Заходят на пляж там, где купаются люди. Катаются в непосредственной близости от купающихся. От мелких плавсредств.

За необхідності, поки що єдиний поліцейський катер переїздитиме і до інших водойм Харківщини. Викликати водний патруль можна за телефоном 102.